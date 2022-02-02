За три года самозанятые Татарстана получили общий доход в сумме 61,5 млрд рублей

За три года самозанятые граждане Татарстана получили общий доход в сумме 61,5 млрд рублей. Об этом заявил зампред Торгово-промышленной палаты РТ по экономическим вопросам Сергей Карпухин на совместном заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комитета по бюджету, налогам и финансам.

«За три года самозанятые граждане республики уплатили более 1,3 млрд рублей налога, в том числе в республиканский бюджет 844 млн рублей. Из года в год растет налогооблагаемая база самозанятого: в 2019 году – 63,6 тыс. рублей, в 2020 году – 162,8 тыс. рублей, в 2021 году – 240,3 тыс. рублей», – цитирует Карпухина пресс-служба парламента.

По словам зампреда, на 1 января в Татарстане зарегистрировано более 169 тыс. самозанятых, 70% из них до регистрации не имели доходы от предпринимательской деятельности. «Интересно, что в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались также 17 тыс. жителей других регионов», – заметил докладчик.

Среди основных факторов, препятствующих развитию режима самозанятых, он назвал отсутствие пенсионных гарантий и запрет на производство и реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке. В связи с этим Карпухин попросил депутатов снять этот запрет, а также освободить от маркировки товары, производимые самозанятыми, рассмотреть возможность включения годы их работы в общий трудовой стаж и перечисления половины налогов в фонд пенсионного обеспечения.