За три года Россия направит на национальную безопасность около 9 трлн рублей

В период с 2022 по 2024 год Россия направит на национальную безопасность и правоохранительную деятельность около 9 трлн рублей. Данные средства предусмотрены в проекте бюджета на данный период.

Так, в следующем году на эти цели планируется направить 2,81 трлн, через год — 2,91 трлн. В 2024 году сумма достигнет 3,02 трлн рублей, отмечается в документе.

В проекте отмечается, что в соотношении с ВВП доля расходов на нацбезопасность и правоохранительную деятельность находится на уровне 2,1% в 2022 и 2023 годах — 2,1%. В 2024 году показатель чуть ниже — 2%.