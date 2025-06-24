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Экономика 24 июня 2025 13:17

За три года омбудсмену Татарстана поступило около 8 тыс. обращений, связанных с СВО

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Уполномоченному по правам человека Татарстана за последние три года поступило восемь тысяч обращений, связанных с участниками СВО и их семьями. Об этом сообщила омбудсмен республики Сария Сабурская на конференции «Современные тенденции защиты прав человека: опыт, актуальные проблемы и перспективы», приуроченной к 25-летию со дня создания Института Уполномоченного по правам человека в РТ.

«В первые годы были вопросы по призыву: многодетные семьи, состояние здоровья и прочее. Сегодня же тема поменялась: это без вести пропавшие, вопросы с освобождением из плена, с различными выплатами, медицинскими комиссиями», – рассказала Сабурская.

Она добавила, что всего за 25 лет работы аппарата уполномоченного по правам человека поступило 75,3 тыс. обращений от жителей республики.

«В последнее время мы наблюдаем рост обращений от граждан. Это говорит о доверии к Аппарату», – отметила Сабурская.

#Сария Сабурская #Уполномоченный по правам человека #Татарстан #СВО
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