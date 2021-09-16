За три года на реализацию нацпроектов в Казани направлено 26,4 млрд рублей

За три года на реализацию национальных проектов в Казани направлено 26,4 млрд рублей, сообщили на совещании о ходе реализации нацпроектов в столице Татарстана, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин. Оно состоялось в здании детского сада № 182 «Веснушка», построенного по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города поставил задачу сформировать перечень объектов, которые войдут в план реализации национальных проектов в 2022 году.

Нацпроекты реализуются в Казани с 2019 года, в этом году работа ведется по 10 из них в рамках 21 регионального проекта, затрагивающего приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

Мэр подчеркнул, что благодаря реализации нацпроектов удается решать вопросы, которые копились десятилетиями, но вместе с тем остаются проблемы, которые находятся на контроле городских властей.

«Мы знаем свои болевые точки, где каких объектов не хватает. Во многом нам помогают сами жители — благодаря их активности и открытости нам удается своевременно выявлять пробелы. Мы аккумулируем эту информацию, которая становится фундаментом для принятия решений. Мы внимательно выслушиваем все замечания жителей, но перечень первоочередных проектов формируется исходя из количества людей, проживающих на территории, а также масштаба самой проблемы», — сказал Ильсур Метшин.

Национальные проекты реализуются на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».