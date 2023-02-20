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Казань 20 февраля 2023 10:09

За три года на комплектование фондов казанских библиотек выделили более 23 млн рублей

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За прошедшую трехлетку свыше 23 млн рублей пошли на комплектование библиотечных фондов татарстанской столицы. Площадки обновленных библиотек казанцы стали посещать почти вдвое чаще, чем обычно. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Он отметил, что в Казани быстрыми темпами растет количество нового жилья, появляются новые общественные пространства, реализуется программа «Наш двор». Самым доступным досуговым учреждением для детей, молодежи и взрослых остаются библиотеки. Их сеть в столице республики сегодня насчитывает более полусотни адресов.

«В фондах казанских библиотек представлены 2,5 млн книг на любой вкус. Это книги на русском, татарском языках, а также на языках народов Поволжья. Отдельно благодарим мэра города за поддержку комплектования фондов казанских библиотек. За три года на эти цели выделено более 23 млн рублей», – сообщил Абзалов.

Он добавил, что каждая городская библиотека теперь подключена к высокоскоростному интернету.

«Функция библиотеки сегодня не просто выдача книг. Это комфортное место для отдыха и работы, учебы и занятий по интересам. Подтверждение тому – увеличение читателей почти в 2 раза в наших обновленных библиотеках», – резюмировал Азат Абзалов.

#Деловой понедельник #библиотека #культура #Казань
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