За год экологи определят основные источники загрязнения Казанки

Пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов благодаря снижению поступающих загрязняющих веществ запущен в Казани на Казанке.

«Министерством экологии РТ совместно с территориальным отделением Русского географического общества в РТ запущен пилотный проект по изучению диффузного и организованного стоков, источников загрязнения на Казанке. Река выбрана в качестве пилотного водного объекта. В рамках данного проекта планируется изучить каждый источник загрязнения, оценить его вклад в общее загрязнение, а также ранжировать методы, направленные на сохранение водных объектов и ликвидацию источников загрязнения», – сообщил сегодня журналистам первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

Социально-экологический проект разработан Русским географическим обществом в РТ и ведущими институтами Академии наук РФ. Его актуальность подтверждена народным голосованием на сайте госуслуг, где он занял первое место. Проект одобрило Минприроды РФ, а недавно разработка была представлена в Москве на площадке технопарка «Сколково». Он будет реализован в два этапа.

«Данный проект является уникальным и пилотным для Российской Федерации. На сегодняшний день такой комплексной оценки всех предлагаемых мероприятий научным сообществом еще не проводилось. Проект долгосрочный, запланирован как минимум на три года. Первый этап пройдет в течение 2022 года. С 2023 года начнется реализация научных исследований. Мы хотим уже к 2024 году заметить и зафиксировать улучшение качества природной воды. Население тоже это все почувствует», – отметил Шигапов.

Потенциальными источниками загрязнения могут быть почвы, подверженные эрозии, вспашки сельхозполей, а также отходы животноводства, находящиеся в границах реки и стоки предприятий. По каждому выявленному источнику загрязнения в дальнейшем будут проведены отдельные исследования.