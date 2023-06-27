За три года более 2 тыс. молодых семей из Татарстана получили жилье по соципотеке

В Татарстане набирает популярность программа социальной ипотеки для молодых семей. За три года ее действия собственным жильем обзавелись 2017 семей из 3655, вставших на учет.

Самыми активными участниками программы стали жители крупных городов. На первом месте оказалась Казань, где в собственное жилье переехали уже 1345 молодых семей, а 863 стоят на учете. Второе место занял Нижнекамск, где ключи от собственного жилья получила 281 молодая семья, еще 238 стоят на учете. Тройку замкнули Набережные Челны, где 238 семей уже живут в квартирах от Госжилфонда, а 213 стоят в очереди на их получение.

Благодаря программам Госжилфонда РТ молодые семьи получают благоустроенное жилье в чистовой отделке и по льготной цене. Как не раз подчеркивал Раис РТ Рустам Минниханов, «самое главное в начале жизненного пути, при формировании семьи, — надо дать возможность человеку как-то свой угол создать».

Ожидается, что в этом году в городах и районах Татарстана возведут еще 160,6 тыс. кв. метров соципотечного жилья, что позволит улучшить условия для 2885 семей.

Программа нацелена на выполнение главной цели национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение населения доступным и качественным жильем.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.