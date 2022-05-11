За три года бизнесмен из Татарстана скрыл от налоговой почти 7 млн рублей

В Татарстане под суд пойдет 43-летний предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2017-2020 годах бизнесмен вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Таким образом он скрыл от налоговой порядка 6,9 млн рублей.

Поймать злоумышленника удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал.

