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Ру Тат
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Происшествия
11 мая 2022  15:41
Полина Шевчук

За три года бизнесмен из Татарстана скрыл от налоговой почти 7 млн рублей

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В Татарстане под суд пойдет 43-летний предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2017-2020 годах бизнесмен вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами. Таким образом он скрыл от налоговой порядка 6,9 млн рублей.

Поймать злоумышленника удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников УЭБиПК МВД по РТ.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. 
 

#скрыл от налоговой доход #следком рт
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