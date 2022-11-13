За три дня жители Татарстана отдали мошенникам более 15 миллионов рублей

За три дня в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 27 татарстанцев, большая половина из них пожилые люди. Некоторые перевели аферистам все свои накопления, а кого-то мошенники заставили оформить кредит.

Как поделились в пресс-службе МВД по РТ, чаще всего татарстанцы верили лжесотрудникам банков, которые сообщали о том, что на имя клиента якобы несанкционированно оформили кредит. Чтобы закрыть займ, татарстанцев заставляли брать еще один кредит и переводить полученные деньги на продиктованные счета и номера телефонов мошенников. К примеру, 54-летняя учитель гимназии из Арска взяла кредит и перевела аферистам более полумиллиона рублей.

Еще семеро татарстанцев попытались якобы сберечь свои деньги, перечисляя их на «резервные банковские счета». Так, 70-летняя жительница города Тетюши перевела якобы на безопасную ячейку банка – а на самом деле в карман мошенника – более миллиона рублей своих накоплений.

Всего за три дня злоумышленники похитили у жителей республики более 15 миллионов рублей.

Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. МВД по РТ напоминает об основных из них, а также о том, как попасться на уловки мошенников:

Мнимый покупатель

Если вы выставили какой-нибудь товар на сайте бесплатных объявлений, вам может позвонить аферист – якобы заинтересованный покупатель – и предлагает прислать курьера или таксиста, а оплату перевести на банковскую карту. Однако для этого он спрашивает у вас не только номер карты, но и все ее данные, включая трехзначный номер на обороте и код из СМС.

В таких случаях никогда и никому нельзя называть все свои банковские данные. Помните, что для перевода всегда нужен только 16-значный номер карты либо номер телефона, который привязан к мобильному банку.

Лжесотрудники банка или полиции

Вам позвонил незнакомец который представился сотрудником банка или полицейским, обратился к вам по имени отчеству, возможно, даже сообщил адрес вашего проживания. После этого он рассказал, что с вашей карты сняты деньги за товар, который вы не покупали, или на вас оформлен кредит неизвестными.

Затем аферисты предлагают перевести ваши деньги на «резервный счет», якобы чтобы обезопасить ваши накопления.

В таких случаях лучше всего сразу повесить трубку и перевонить самому на горячую линию банка или в отдел полиции, чтобы уточнить эту информацию. Помните, что ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно.

Бесконтактные платежи (Paypass)

Современные банковские карты позволяют оплачивать товары и услуги, прикладывая их к терминалу оплаты. Этим могут пользоваться и мошенники, которые ходят с подобными терминалами в сумке и прислоняются к жертвам, чтобы украть деньги с карты.

Чтобы этого избежать, установите в банковском приложении лимит на дневные платежи и поставьте необходимость вводить пин-код для подтверждения любых операций.

Если вы потеряли свою карту – сразу же заблокируйте ее, обратившись в банк. Помните, что она может попасть в руки злоумышленников.

Родственник в беде

Вам позвонил якобы ваш ребенок или другой родственник и сообщил, что стал виновником ДТП и теперь для решения вопроса нужно перевести крупную сумму денег.

Сразу же прервите разговор и сами позвоните этому родственнику, чтобы уточнить, что с ним все в порядке. Чаще всего мошенники звонят своим жертвам ночью, когда те еще не могут адекватно отреагировать на происходящее, только встав с кровати. Помните об этом и постарайтесь сразу же прервать разговор с мошенниками, чтобы набрать своего родственника напрямую.

Ряженые газовщики, ЖЭКовцы и другие специалисты

Мошенники ходят по квартирам, представляясь работниками газовых служб, УК и т.п. Они проверяют различное оборудование в доме, затем обязательно находят «поломку» и предлагают поставить дорогое оборудование – счетчики или газовый анализатор, который среагирует на утечку и поможет избежать взрыва. В действительности же этот прибор совершенно бесполезен.

Не открывайте дверь никаким сотрудникам, пока не узнаете, из какой они организации и как их зовут. Затем сразу же позвоните в УК или газовую службу, чтобы уточнить, направляли ли в ваш дом этих сотрудников.

Заработок на фондовой бирже

Вам позвонил незнакомец с предложением получения дохода от торговли на бирже или выгодных ставок. Вас попросят установить какое-нибудь приложение, после чего перевести крупную сумму денег, которая вскоре появится на вашим депозите. После этого возможен даже незначительный доход – сумма на депозите увеличивается, у человека появится азарт, и он начнет переводить все больше денег.

Однако в конечном итоге депозит обнулится – все деньги уйдут мошенникам. Кроме того, вывести деньги или полученный доход обратно вы не сможете. Вас также попросят оплатить налоги за перевод денег, комиссии, страховые премии и тому подобное.

Важно помнить, что настоящие брокеры или финансовые аналитики не донимают людей звонками и не просят перевести ваши деньги на свои карты. Если вам позвонили с подобным предложением – сразу же заканчивайте разговор, не сообщая никакие свои личные или банковские данные.