За три дня среди татарстанцев разыграют 36 iPhone 12

17, 18, 19 сентября в рамках проекта «Народный Татарстан» стартует фотоконкурс* #МойТатарстан, в котором будут разыграны 36 iPhone 12-й линейки.

Подробнее о правилах фотоконкурса можно прочитать здесь.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать селфи на своем избирательном участке, выложить фотографию на своей странице во «Вконтакте» или Instagram с хэштегом #МойТатарстан, а затем ждать итогов фотоконкурса в прямом эфире.

Обладателей iPhone 12 будут выбираться 17, 18 и 19 сентября каждый час с 8:00 до 20:00 в прямом эфире группы https://vk.com/narodniytatarstan при помощи специального программного обеспечения.

Также 19 сентября пройдет развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. Концертную программу откроет Салават Фатхетдинов.

*Акция не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, участие в Акции осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.