«За три дня организовали свадьбу»: в Татарстане участник СВО женился во время отпуска

От моей работы до Центра семьи «Казань» две минуты ходьбы, поэтому я пришла в числе первых гостей. Затем подошел жених. Я представляла его себе в военной одежде, но нет, Ильназ предпочел в этот день надеть классический черный костюм и белую рубашку. «Соседка, знаешь, мы все организовали за три дня, немножко волнуюсь», – признался он мне. Причин для волнений было две. Во-первых, предстояло произнести важнейшие слова в его жизни, во-вторых, родители могли не успеть к началу торжества. Они ехали из села Большие Тарханы Тетюшского района. К счастью, успели прямо к началу.

Удивительным образом в этот день все сошлось так, как хотели молодожены.

«Я не знаю, как это можно назвать, – чудо»

В понедельник вечером молодые решили пожениться, и вот в пятницу они уже стоят на пороге загса. После церемонии бракосочетания уехали отмечать в Тетюши. Невеста Эльвина считает, что все случившееся, кроме как чудом, и не назовешь.

«Знаешь, все настолько удачно сошлось, я до сих пор не могу в это поверить. Во вторник мы стали искать банкетный зал, ведущего на свадьбу. И представляешь, и зал, и ведущий, которого мы хотели видеть на свадьбе, оказались в этот день свободными. Нашлись свободные окошки и у визажиста, и у парикмахера. Свадебный торт заказали лишь накануне – и вот он уже готов. Сегодня в загсе было лишь одно свободное время! Конечно, зная нашу ситуацию, нас бы расписали без очереди, но без особого торжества, а здесь нам обещали «золотой зал».

Все наши знакомые и родные были крайне удивлены, ведь организовать все это за один день просто невозможно. Оказалось, все реально. Я даже не знаю, как это можно назвать, – чудо», – рассказала невеста Эльвина, теперь уже Багавиева.

Молодые познакомились больше десяти лет назад в деревне Эльвины в Зеленодольском районе. Ильназ приехал туда в гости со своей бабушкой.

«Это был 2012 год. Мы вместе выходили в клуб, общались. Повстречались около двух месяцев, и наши пути разошлись. Через некоторое время, когда Ильназ пришел из армии, начали снова общаться. Сначала переписывались во «ВКонтакте», потом решили встретиться. Помню, как я выложила видеоролик, где исполняю песню, не помню уже, про что была эта песня, наверное, о любви. «Это мне?» – написал Ильназ. Ответила, что нет. Потом он предложил встретиться, и я согласилась. Повстречавшись около полутора лет, провели никах. В 2021 году мы стали мужем и женой перед Всевышним.

Потом началась подготовка к свадьбе. Сначала из-за коронавирусного карантина закрылись все банкетные залы, отменились торжества. У нас уже было почти все подготовлено, но… не случилось. Свадебное платье уже было куплено, и вот до сегодняшнего дня оно висело, дожидаясь своего часа», – поделилась Эльвина.

В конце письма написал: «Если хочешь меня увидеть, обернись»

Как уже говорила, Ильназ на прошлой неделе приехал в отпуск из зоны СВО. Он уехал туда в ноябре в числе первых. Перед Днем матери в газете «Интертат» вышло интервью с мамой Ильназа Лилией ханум. Они сильно переживали. Когда Ильназ выходил с родными на связь, мне тоже передавали его новости. Когда встречались в деревне, разговор с соседями был только об одном – об Ильназе. И вот наступил день, когда он приехал в деревню, – 24 мая. Своей молодой жене Эльвине он об этом не сказал, а все, кто знал о предстоящем отпуске, по просьбе Ильназа скрыли от нее. За несколько дней до этого в Казань приехал сослуживец Ильназа и привез для Эльвины весточку от мужа.

«Видела бы ты эти эмоции! Я так плакала. “Я передал для тебя письмо через друга. Время моего приезда – все подробности будут в том письме”, – сказал Ильназ. И вот мы договорились с этим его другом встретиться после работы, чтобы передать мне это письмо. Он приехал с семьей, вручил мне письмо. На конверте было написано: “Внимательно прочитай, ни на что не отвлекайся!” Ильназ написал о своих чувствах. Читаю и вижу в конце письма строки: “Если хочешь меня увидеть, просто обернись назад”. Я обернулась и увидела его. Не поверила своим глазам. Растерялась, эмоции зашкаливали, я просто ревела.

Знаешь, в первые дни после его отъезда я жила на успокоительных препаратах. Со временем начала успокаиваться. Он постоянно звонил, не пропадал на долгое время. Но я все равно переживала. Мне казалось, что я уже свыклась, но когда увидела его, все эмоции вышли наружу, я плакала и плакала.

Честно скажу, он очень изменился. Изменилось отношение к людям, в лучшую сторону, он стал больше ценить», – рассказала Эльвина.

«Там быстро находишь друзей»

Ильназ улыбается: «Я хотел сделать сюрприз, и у меня получилось. Эльвина плакала».

Ильназ признается, что для него сейчас на родине совсем другая жизнь, но по ночам беспокоит бессонница. Друг, привезший весточку для Эльвины, тоже приехал на свадьбу. Они с Ильназом познакомились там, в другой жизни. Он из Камско-Устьинского района.

«Уезжая из Татарстана, мы не были знакомы. Там быстро находишь друзей. И отпуск у нас случился одновременно. Мы скучали по родным, и по нам тоже соскучились, уезжать совсем не хочется», – улыбается Ильнар. Ему предстояло отправиться в зону СВО 6 июня.

Ильназ тоже должен отправиться на службу. Мама жениха, Лилия апа, не может сдержать слез. В этот праздничный день сердце матери думает совсем о другом.

– Не могу не о чем другом думать. Не знаю, как его отпустить… В первый раз и мы, и сам Ильназ не знали, что там ожидает, а сейчас нам все известно. И мы не знаем, когда еще их опустят к родным. Наверное, в этот раз будет еще тяжелее, – говорит она.

– Как вы его встретили?

– Гулюза, пусть никому не будет суждено знать, каково это – встретить своего ребенка с войны. Накрыли столы, собрались все близкие и родные. Желаем им только здоровья и счастья, – поделилась мама Ильназа.

Мама Эльвины, Ильмира ханум Вафина, тоже с трудом сдерживала слезы.

«Свадьбу пришлось немного подождать. Хвала Всевышнему, этот день настал. Конечно, каждая девушка мечтает о белом свадебном платье. Это и наша, родителей, мечта. Желаем им счастливой долгой жизни. Ильназа мы полюбили с первой встречи, я еще тогда подумала: “Пусть этот парень станет нашим зятем”. Ильназу желаем вернуться здоровым, невредимым, не хочется никуда его отпускать», – рассказала она.

Бабушка Эльвины Гульсара апа Зайнуллина:

«У меня двое внуков, один, хоть и младше, женился раньше. Наконец, наступил день свадьбы старшей внучки, никах им читали два года назад. Видеть никахи внуков – большое счастье. Молодым желаем только счастья и здоровья. Ильназ очень хороший, добрый человек. Мы очень переживали за зятя, очень его ждали. Пусть все наши парни вернутся оттуда живыми и здоровыми», – поделилась бабушка.

После заветных «да!», поздравлений молодых с криками «ура!» за каких-то полчаса Ильназ и Эльвина стали мужем и женой не только перед Всевышним, но теперь и перед законом. Счастливой им жизни!

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского