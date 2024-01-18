За три дня непогоды в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 человек

За 3 дня с начала непогоды на дорогах Татарстана погибло 8 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной безопасности дорожного движения во время неблагоприятных метеорологических и дорожных условий в «Татар-информе», рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

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«Погода у нас начала ухудшаться с 15 января, за три дня непогоды на дорогах погибло 8 татарстанцев», – сказал он.