За три дня автоинспекторы оштрафовали почти 200 водителей Казани за езду без ремня

С 25 по 27 мая автоинспекторы Казани провели мероприятие «Ремень безопасности», во время которого сотрудники ГИБДД составили 259 административных материалов: 193 из них за езду без ремня безопасности, оставшиеся 66 – за нарушение ПДД пассажирами.

В Госавтоинспекции Казани напоминают, что, согласно ПДД, водитель обязан ехать в автомобиле пристегнутым ремнем безопасности и не должен перевозить непристегнутых пассажиров. Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремня снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, заднего сиденья – на 25%.

ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными и осторожными.