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За травлю в интернете жительница Татарстана заплатила штраф в 30 тысяч рублей
Жительницу Татарстана оштрафовали за рапространение в соцсетях сведений, порочащих честь и достоинство. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, местная жительница, являясь администратором сообщества в соцсети, на протяжении 2-х лет выкладывала информацию о злоупотреблении алкоголем и лечении от алкоголизма, о невозвращенных заемных денежных средствах своей знакомой , которые не соответствовали действительности.
Тогда потерпевшая решила обратиться в суд с требованием опровергнуть ложную информацию и возместить моральный вред. Суд иск удовлетворил и направил исполнительный документ в Заинское отделение судебных приставов.
Жительнице Татарстана вручили постановление и обязали опубликовать опровержение. Однако к выплате морального вреда женщина не приступила.
Тогда судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на денежные средства. Необходимую сумму в размере 30 тысяч рублей списали со счета гражданки.
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