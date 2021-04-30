За топ-200 дворов для благоустройства проголосовали уже более 45 тыс. татарстанцев

В голосовании, которое проходит для определения парков и дворов для благоустройства в 2022 году, приняли участие 45 888 татарстанцев. Самыми активными в нем стали жители Казани, Челнов, Бугульминского, Нижнекамского, Альметьевского, Нурлатского, Мензелинского, Лаишевского, Заинского и Рыбно-Слободского районов.

Голосование началось 26 апреля на портале госуслуг Татарстана и в мобильном приложении «Услуги РТ». Благодаря нему жители республики смогут определить общественные пространства и 200 дворов для программы «Наш двор», которые будут благоустроены в следующем году. Также участники помогут определить приоритеты развития прибрежных зон для Стратегии развития реки Казанки.

Общественные пространства, которые станут лидерами голосования по району, благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». При выборе дворов же будет учитываться и количество голосов, и число жителей прилегающих многоквартирных домов.

Отдать свой голос за понравившиеся дворы и парки можно до 30 мая. Принять участие в голосовании можно только один раз.