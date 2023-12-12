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Происшествия 12 декабря 2023 11:00

Неподалеку от промзоны ОЭЗ «Алабуга» загорелся грузовик Mercedes

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Сообщение пожаре автомобиля за территорией промзоны особой экономической зоны «Алабуга» поступило сегодня утром, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит кабина грузового автомобиля Mercedes.

Прибывашим на место пожарным удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.

#горит автомобиль
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