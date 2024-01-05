«За светлое будущее страны»: в Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжают работать пункты сбора подписей в поддержку выдвижения действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом на пост Президента РФ. Сегодня такой пункт вновь был установлен в одном из крупных торговых центров Казани — «Тандеме».

С 23 декабря пункты сбора подписей работают в торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска. Несмотря на новогодние каникулы, в первое время после открытия стойки желающие выстроились в небольшую очередь, чтобы поддержать нынешнего главу государства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В числе первых, кто оставил свою подпись, была куратор совета ветеранов (пенсионеров) Московского района Казани Светлана Гумерская. Она выразила уверенность, что действующий Президент России определяет верный курс и нужное направление развития страны.

«Я слежу за деятельностью Владимира Владимировича с 1999 года. Он человек деловой, ответственный, который грамотно и уверенно ведет за собой нашу великую державу к успеху. Народ отдаст свои голоса за умного и грамотного человека, с которым наша страна придет к победе. А Путин — это человек слова, и он обеспечит светлое будущее страны», — заявила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы №12 Ринат Ибрагимов убежден, что поддержать достойного кандидата на предстоящих выборах — это долг каждого гражданина страны. По его мнению, сегодня очень важны гражданская ответственность и активность.

«Я, как и многие, пришел, чтобы поставить свою подпись и тем самым выразить нашему лидеру свою поддержку. Как врач, прежде всего хотел пожелать Владимиру Путину здоровья и сил, крепкой руки. Чтобы он продолжал также мудро вдохновлять нас на достижение общих целей. Только он с видением будущего способен вести Россию вперед», — объяснил он свой жест.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь директор МУП Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» Олег Калимов сказал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая появилась благодаря Владимиру Путину в 2008 году, позволила улучшить жилищные условия большого количества россиян.

«Мы видим, какие благоприятные изменения произошли за те годы в стране, что Владимир Путин занимал пост Президента. Недавно открылась трасса М12 „Восток“ от Москвы до Казани. И для нашей республики это большое развитие. Я достаточно долго работаю в сфере ЖКХ и вижу, как происходит поддержка наших граждан. И, конечно, это благодаря действующему Президенту. Он человек народа, на сегодняшний день другого кандидата нет», — заметил Калимов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выразил доверие действующему главе государства и активист «Молодой гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов. По его словам, благодаря поддержке Президента РФ реализуется много молодежных проектов, строятся молодежные центры и в целом стремительно развивается молодежная политика.

«Это будут мои первые выборы, и я считаю, что это важная часть в становлении личности любого человека. Мне хочется стать частью этого большого события. Я доволен тем, что делается у нас в стране. Считаю Владимира Путина настоящим патриотом. И поэтому не задумываясь отдаю подпись за него и планирую поступить так же в марте», — пояснил он.

Оставить подпись в поддержку Владимира Путина могут совершеннолетние татарстанцы при наличии паспорта. Волонтеры на стойках сбора помогут правильно оформить подписные листы. Процедура занимает не более пяти минут.

Выборы Президента России состоятся уже весной этого года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.