Организатору свалки снега возле авторынка в Казани грозит штраф до 500 тыс. рублей

Экологи обнаружили несанкционированную свалку снега в районе авторынка в Казани. В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Минэкологии РТ поступило обращение граждан по факту несанкционированного складирования снега в районе авторынка на улице Амирхана. Государственные инспекторы выехали на место. Они подтвердили нарушение природоохранного законодательства. По данному факту будет направлен запрос в Управление Росреестра для определения собственника земельного участка», – сказано в сообщении.

Собственнику земельного участка экологи выпишут штраф за нарушение 1 ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Размер штрафа для должностных лиц составит до 30 тыс. рублей, в отношении юридических лиц до – 500 тыс. рублей.