news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
30 ноября 2021  03:34

Организатору свалки снега возле авторынка в Казани грозит штраф до 500 тыс. рублей

news_top_970_100

Экологи обнаружили несанкционированную свалку снега в районе авторынка в Казани. В настоящее время устанавливается собственник земельного участка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Минэкологии РТ поступило обращение граждан по факту несанкционированного складирования снега в районе авторынка на улице Амирхана. Государственные инспекторы выехали на место. Они подтвердили нарушение  природоохранного законодательства. По данному факту будет направлен запрос в Управление Росреестра для определения собственника земельного участка», – сказано в сообщении.

Собственнику земельного участка экологи выпишут штраф за нарушение 1 ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Размер штрафа для должностных лиц составит до 30 тыс. рублей, в отношении юридических лиц до – 500 тыс. рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное