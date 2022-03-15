news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
15 марта 2022  21:45
Наталья Рыбакова

За свалку грязного снега в Набережных Челнах экологи оштрафуют «Русь – Авто»

news_top_970_100

Огромную незаконную свалку снега обнаружили специалисты экологи в  Набережных Челнах. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ. 

«В информационной системе «Народный контроль» экологам поступило сообщение о снежной свалке в Автограде. Инспекторы, прибыв на место, обнаружили огромные снежные завалы на площади почти 1300 кв. метров. После административного расследования экологи установили, что нарушителем является ООО «Русь – Авто». Предприятие осуществляло несанкционированное складирование грязного снега. Специалистами лаборатории были отобраны пробы снега. По результатам анализов определен пятый класс опасности», – сказано в сообщении.

В отношении юрлица составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Ему выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Нарушителю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное