За свалку грязного снега в Набережных Челнах экологи оштрафуют «Русь – Авто»

Огромную незаконную свалку снега обнаружили специалисты экологи в Набережных Челнах. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В информационной системе «Народный контроль» экологам поступило сообщение о снежной свалке в Автограде. Инспекторы, прибыв на место, обнаружили огромные снежные завалы на площади почти 1300 кв. метров. После административного расследования экологи установили, что нарушителем является ООО «Русь – Авто». Предприятие осуществляло несанкционированное складирование грязного снега. Специалистами лаборатории были отобраны пробы снега. По результатам анализов определен пятый класс опасности», – сказано в сообщении.

В отношении юрлица составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Ему выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Нарушителю грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.