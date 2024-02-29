За сутки жители Альметьевска перечислили мошенникам более 4 млн рублей

В минувшие сутки жители Альметьевска отдали мошенникам более 4 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

Так, с заявлением в полицию обратился 52-летний мужчина, который перевел мошенникам более 3 млн рублей. Он рассказал, что в начале февраля с ним связался некий следователь из Москвы и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Их уже вычислили, скоро задержат, но для этого необходимо всю сумму перевести на безопасный счет.

Несмотря на отсутствие сбережений и сберегательных счетов в банке, мужчина все же решил обезопасить свои финансы. Для этого он оформил 4 кредита в различных банках и продал автомобиль за 525 тыс. рублей. Всю сумму перечислил на счет, который ему продиктовали мошенники. Последний звонок поступил 26-го февраля – мошенники поблагодарили мужчину за содействие и пожелали удачи. После этого доверчивый мужчина поехал в банк, рассказал о случившемся и убедился в том, что его обманули.

В свою очередь 82-летняя местная жительница собственноручно отдала курьеру мошенников 1 млн рублей, думая, что спасает сноху от уголовной ответственности. Злоумышленники сыграли на родственных чувствах пожилой женщины. Пытаясь спасти родственника от уголовной ответственности, женщина отдала курьеру 300 тысяч рублей. Позже женщина призналась мошенникам в том, что у нее дома есть еще 700 тысяч рублей. И эту сумму она передала курьеру. После этого пенсионерка позвонила сыну и узнала, что со снохой все в порядке.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».