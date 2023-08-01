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За сутки ВСУ пытались обстрелять Запорожскую область на трех направлениях
За прошедшие сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. Об этом в своем телеграм-канале сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Как указано в сообщении, около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении. В результате противник получил значительные потери и отброшен назад.
«На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», – написал Балицкий в телеграм-канале.
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