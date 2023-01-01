За сутки ВСУ потеряли более 30 военных и три танка, сообщает Народная милиция ДНР

За сутки украинские войска выпустили более 380 снарядов по Донецкой народной республике. Обстрелам подверглись жилые кварталы и гражданская инфраструктура в пяти районах, сообщает Народная милиция ДНР.

В то же время российские военные за сутки уничтожили свыше 30 военнослужащих ВСУ, четыре единицы бронетехники и автомобильной техники, а также самоходную установку.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 „Гвоздика“), три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), и четыре единицы бронированной и автомобильной техники», — говорится в сообщении.