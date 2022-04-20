За сутки ВС России поразили более 1 тыс. военных объектов на Украине
За прошедшие сутки Вооруженные силы России поразили свыше тысячи военных объектов на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.
«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии», — перечислил генерал-майор.
За ночь авиации удалось поразить 73 военных объекта, в числе которых пункты управления, места скопления живой силы и военной техники ВСУ, опорные пункты и склады боеприпасов. Помимо этого, уничтожены танки, бронемашины и батарея 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».
Конашенков добавил, что средства ПВО РФ сбили шесть беспилотников, а также две ракеты «Точка-У».
По его данным, с 24 февраля, с начала спецоперации, российской армии удалось поразить 140 украинских самолетов, более 2,3 тыс. танков и бронемашин, 1029 артиллерийских орудий и минометов, а также ряд другой техники.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирных жителей, а также денацификация и демилитаризация страны.