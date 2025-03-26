За сутки врачи Татарстана провели восемь операций по трансплантации органов

За прошедшие сутки в Татарстане было проведено восемь операций по трансплантации органов — четыре почки, две печени и два сердца. Эту новость сообщил в своем Telegram-канале главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения республики Александр Киршин.

Специалист уточнил, что хирургические вмешательства были выполнены тремя разными бригадами в различных государственных больницах.

В Татарстане в этой области работают три кардиохирурга-трансплантолога, три специалиста по пересадке печени, а также пять врачей в отделении трансплантации почек.