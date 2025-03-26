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Общество 26 марта 2025 16:30

За сутки врачи Татарстана провели восемь операций по трансплантации органов

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За прошедшие сутки в Татарстане было проведено восемь операций по трансплантации органов — четыре почки, две печени и два сердца. Эту новость сообщил в своем Telegram-канале главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения республики Александр Киршин.

Специалист уточнил, что хирургические вмешательства были выполнены тремя разными бригадами в различных государственных больницах.

В Татарстане в этой области работают три кардиохирурга-трансплантолога, три специалиста по пересадке печени, а также пять врачей в отделении трансплантации почек.

#татарстанские врачи #трансплантация
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