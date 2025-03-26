За сутки вода в реках Татарстана поднялась до 27 сантиметров

На реках Татарстана продолжается слабое развитие весенних процессов. За последние сутки уровень воды повысился на 1–27 сантиметров, однако остается ниже критических отметок и среднемноголетних максимумов. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень составляет 50,73 метра (снижение на 8 сантиметров), тогда как опасный уровень — 54,24 метра. На Нижнекамском водохранилище возле Набережных Челнов уровень держится на отметке 63,44 метра (снижение на 3 сантиметра).

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды зафиксирован на уровне 52,16 метров (увеличение на 34 сантиметра), хотя критический показатель находится на высоте 58 метров.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по данным на 26 марта в Татарстане активно используется 23 участка массового выхода рыболовов на лед, всего же на учете было 106 таких мест.