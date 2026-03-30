Общество 30 марта 2026 15:16

За сутки вода в реках Татарстана поднялась до 25 сантиметров

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане продолжается весеннее половодье. За сутки уровень воды в реках поднялся местами до 25 сантиметров, рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

«На реках республики в прошедшие сутки продолжилось повышение высоты уровней воды, которое на большинстве водотоков составило 1 – 11 см, на реках Закамья – от 4 до 25 см», – сообщили в ведомстве.

При этом текущие отметки остаются ниже уровней выхода воды на пойму и не достигают опасных значений.

