За сутки вода в реках Татарстана поднялась до 25 сантиметров

В Татарстане продолжается весеннее половодье. За сутки уровень воды в реках поднялся местами до 25 сантиметров, рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

«На реках республики в прошедшие сутки продолжилось повышение высоты уровней воды, которое на большинстве водотоков составило 1 – 11 см, на реках Закамья – от 4 до 25 см», – сообщили в ведомстве.

При этом текущие отметки остаются ниже уровней выхода воды на пойму и не достигают опасных значений.