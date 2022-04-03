За сутки в Татарстане зарегистрировали 266 новых случаев заражения коронавирусом

На 3 апреля 2022 года в Татарстане зарегистрировали за сутки 266 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших при этом числится 350 человек.

Из 266 заразившихся госпитализированы 49, сообщили в оперштабе республики по борьбе с распространением Covid-19.

Наибольшее число заболевших отмечено в Казани (92), Набережных Челнах (49), Зеленодольском (15), Нижнекамском (14) и Лениногорском (12) районах.

С начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 138 052 случая Covid-19. Выздоровевших за это время числится 130 134 человека.

За два года коронавирус стал причиной смерти 1 881 человека, за сутки умерли четверо: трое мужчин 1959, 1956, 1940 г.р., женщина 1940 г.р.