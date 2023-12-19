За сутки в Татарстане задержали 34 пьяных водителя

В Татарстане за минувший понедельник задержали 34 водителя с признаками опьянения. Из них 11 водителей отказались проходить освидетельствование, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Двое из пойманных водителей сели пьяным за руль повторно. Ранее их уже задерживали за нетрезвое вождение. Теперь автовладельцам грозит уголовная ответственность.

Так, на Волгоградской в Альметьевске автоинспекторы остановили автомобиль Kia, которым управляла 33-летяя автоледи с признаками опьянения. Алкотектор показал 0,839 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал, а ее автомобиль помещен на спецстоянку.