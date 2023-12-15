За сутки в Татарстане задержали 24 пьяных водителя

Накануне автоинспекторы задержали 24 водителя с признаками опьянения, причём двое из них повторно сели за руль нетрезвыми, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Три нетрезвых водителя задержали в Казани, еще три – в Нижнекамском районе, четверо были задержаны в Альметьевском и Бугульминском районах.

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание пресечению нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения. В преддверии новогодних праздников работа в данном направлении будет усилена.

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

