За сутки в Татарстане выявлено еще 46 заболевших Covid-19

За последние сутки коронавирусом заразились 46 татарстанцев. Три случая завозные, 43 контактные, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«19 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

22 из 46 случаев выявлены в Казани, восемь — в Челнах, пять — в Тукаевском районе. Три новых пациента зарегистрировано в Лаишевском районе, два — в Елабужском, по одному — в Актанышском, Алексеевском, Бугульминском, Менделеевском, Нижнекамском и Тюлячинском.

По данным на 24 августа, в республике выявлено 25 123 случая коронавирусной инфекции. 22 054 человека уже поправились, в том числе 40 — за прошедшие сутки.

За время прививочной кампании вакцинировались 966 676 жителей Татарстана, вторым компонентом — 804 069.