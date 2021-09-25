За сутки в Татарстане выявлено 60 случаев коронавируса, 59 — контактные

За сутки коронавирусом заразились еще 60 татарстанцев, один случай завозной, остальные контактные. Об этом сообщает Минздрав РТ.

«24 человека госпитализированы, 36 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 60 случаев 24 были выявлены в Казани, 15 — в Челнах, четыре — в Чистопольском районе. В Альметьевском и Нижнекамском районах зарегистрировано по три случая, два — в Елабужском, в Азнакаевском, Алькеевском, Актанышском, Бугульминском, Лаишевском, Новошешминском, Нурлатском, Тукаевском, Черемшанском — по одному.

В общей сложности за время пандемии Covid-19 подтвердился у 26 758 татарстанцев, из которых 23 098 уже выздоровели.

Вакцинацию в Татарстане прошли 1 076 156 человек, из них полный курс завершил 943 161.