За сутки в Татарстане выявлено 49 случаев Covid-19, 36 человек выздоровели

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 49 случаев коронавируса. Один пациент заразился за пределами Татарстана, остальные — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«11 человек госпитализированы, 38 получают лечение на дому», — отмечает пресс-служба ведомства.

Из 49 случаев 30 приходятся на Казань, 10 — на Челны. В Апастовском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Заинском, Лаишевском, Муслюмовском, Пестречинском и Ютазинском — по одному зараженному.

Таким образом, за время пандемии Covid-19 подтвердился у 25 905 жителей Татарстана. Выздоровел 22 631 человек, в том числе 36 — за последние сутки.

Прививку от коронавируса сделали 1 028 725 татарстанцев, вторым компонентом провакцинированы 879 654.