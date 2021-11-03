За сутки в Татарстане выявлено 182 случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано еще 182 случая коронавируса. При этом за пределами республики заразился один человек, остальные — контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«50 человек госпитализированы, 132 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Из 182 случаев 127 пришлись на Казань. Следом по числу заражений разместились Челны — 27, Пестречинский и Лениногорский районы — по четыре. Далее в антирейтинге находятся Актанышский, Бугульминский, Спасский районы, где за сутки заболели по три человека, Зеленодольский, Лаишевский, Тукаевский — по два. В Арском, Буинском, Высокогорском, Елабужском и Сармановском районе обнаружено по одному инфицированному.

Таким образом, за время пандемии в Татарстане выявлено 31 326 случаев коронавируса. 25 624 татарстанца выздоровели, в том числе 127 — за прошедшие сутки.

«Всего провакцинировано 1 629 703 человека (прирост — 25 730), из них 1 043 687 получили вторую прививку», — добавили в Минздраве.