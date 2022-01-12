За сутки в Татарстане выявлено 102 случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 102 пациента с коронавирусной инфекцией. При этом шесть человек заразились за пределами республики, остальные случаи контактные. Об этом сообщает Минздрав РТ.

«47 человек госпитализированы, 55 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Из 102 случаев почти половина — 60 — пришлась на Казань. Также в антирейтинге по заражениям расположились Набережные Челны — 12 и Елабужский район — шесть. По четыре новых пациента зарегистрировано в Буинском и Зеленодольском районах, по три — в Кукморском, Нижнекамском, по два — в Заинском и Менделеевском. В Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Тетюшском за день заболело по одному жителю.

Таким образом, за время пандемии в республике подтвердился 43 851 случай коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию прошли 2 301 976 человек, вторую дозу препарата получили 1 863 587. Ревакцинировались 141 978 жителей РТ.