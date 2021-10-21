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Ру Тат
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21 октября 2021  12:28

За сутки в Татарстане выявлен 131 случай Covid-19

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За последние сутки еще 131 татарстанец заболел новой коронавирусной инфекцией. Два случая завозные, все остальные контактные. 

«38 человек госпитализировано, 93 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Казани — 59. В Набережных Челнах заболели 25 человек, восемь — в Нурлатском районе, шесть — Нижнекамском. По пять случаев Covid-19 выявили в Елабужском и Лениногорском районах РТ, по четыре — в Верхнеуслонском и Зеленодольском, три — Чистопольском. По двое человек заболели в Актанышском и Заинском районе, по одному — Аксубаевском, Арском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском. 

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 29,1 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели 24,3 тыс. человек, включая 81 за прошедшие сутки.

#Коронавирус
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