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Здоровье
1 июня 2022  13:26

За сутки в Татарстане выявлен 121 заболевший коронавирусом

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За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрирован 121 случай заражения коронавирусом. Госпитализирован 71 пациент, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Подтвержденных случаев смерти от ковида за прошедшие сутки нет. Выздоровевших насчитывается 283 человека.

По официальным данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 150 196 заболевших коронавирусом. Выздоровевших насчитывается 145 577. Жертвами COVID-19 в республике стали 1 995 человек.

На сегодня вакцинацию первым компонентом в Татарстане прошли более 2,5 млн человек. Полную вакцинацию - более 2,4 млн человек.

#коронавирус #вакцинация
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