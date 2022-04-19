За сутки в Татарстане вода ушла с 13 участков и трех мостов

По данным мониторинга паводковой ситуации за сутки от воды освободились два низководных моста в Буинском районе республики у сел Кият и Черки-Кильдуразы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Также от воды освобождены низководный мост у села Слобода Архангельская в Новошешминском районе и участок автомобильной дороги в Пестречинском районе в Черемышево.

Помимо этого, вода схлынула с четырех приусадебных участков в Семиозерке Высокогорского района, с пяти участков в селе Кибячи Пестречинского района и с четырех участков населенного пункта Теплое Болото Мамадышского района.

Подтопленными остаются 50 приусадебных участков в Высокогорском районе, 1 низководный мост в Нурлатском районе и 8 участков автомобильных дорог.