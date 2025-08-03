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Происшествия 3 августа 2025 13:25

За сутки в Татарстане утонули 5 человек

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За прошедшие сутки в республике произошло несколько несчастных случаев на воде.

По данным ГУ МЧС России по РТ, ‎на озере Комсомольское в жилом массиве Дербышки Советского района Казани очевидцы вытащили из воды тело 43-летней женщины, утонувшей во время купания за пределами пляжа.

‎В Сабинском районе вблизи деревни Туктар из искусственного водоема очевидцы извлекли тело 44-летнего мужчины, купавшегося в необорудованном месте.

Кроме того, ‎в Высокогорском районе вблизи поселка Урманче из реки ‎Казанка спасатели извлекли тело мужчины, купавшегося в необорудованном месте. Его личность устанавливается.

‎В Лаишевском районе вблизи села Державино из искусственного водоема достали тело 28-летней женщины, купавшейся в необорудованном месте.

Ранее мы также писали, что на Волге вблизи поселка Зеленый Бор спасатели вели поиски мужчины, выпавшего с резиновой лодки во время прогулки на воде. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, тело утонувшего было найдено накануне на поверхности воды возле острова Зеленый Лаишевского района.

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