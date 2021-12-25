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Здоровье
25 декабря 2021  12:22

За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 102 человека

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Еще 102 татарстанца заболели коронавирусом за последние сутки, все случаи являются контактными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«39 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому», — говорится в сообщении министерства. 

География распространения инфекции следующая: 30 заболевших выявили в Казани, 22 — в Набережных Челнах, по шесть — в Арском и Нижнекамском, по пять больных — в Зеленодольском и Сармановском, четыре человека заболели в Верхнеуслонском районе. 

В Алексеевском, Атнинском, Лаишевском, Лениногорском и Сабинском районах были зарегистрированы по два ковид-случая. По одному заболевшему выявили в Азнакаевском, Актанышском, Бугульминском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Муслюмовском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Спасском и Чистопольском районах. 

С начала пандемии в республике инфекцией заразились 42,1 тыс. человек, выздоровели 35,6 тыс. Вакцинацию прошли 2,2 млн человек, из которых 1,8 млн получили оба компонента препарата.

#коронавирус
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