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Ру Тат
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24 мая 2021  12:59

За сутки в Татарстане еще 33 человека заболели коронавирусом 

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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заражением Covid-19. Среди них лишь один завозной, а остальные контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«15 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 13 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны, где выявлено 8 случаев заболевания Covid-19. Также Бугульминском и Лениногорском районах Татарстана зарегистрировано 3 случая, в Тукаевском районе РТ — 2. В Агрызском, Аксубаевском, Агрызском и Тетюшском районах республики — по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией. 

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 21 268 случаев заболевания. Выздоровели 18 181 жителя Татарстана, причем семь человек вылечились за минувшие сутки. 

Всего на данный момент в республике вакцину от Covid-19 сделали 323 674 человека, в том числе 226 987 получили вторую прививку.

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