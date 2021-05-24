За сутки в Татарстане еще 33 человека заболели коронавирусом 

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заражением Covid-19. Среди них лишь один завозной, а остальные контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



«15 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.



Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 13 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны, где выявлено 8 случаев заболевания Covid-19. Также Бугульминском и Лениногорском районах Татарстана зарегистрировано 3 случая, в Тукаевском районе РТ — 2. В Агрызском, Аксубаевском, Агрызском и Тетюшском районах республики — по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией.



Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 21 268 случаев заболевания. Выздоровели 18 181 жителя Татарстана, причем семь человек вылечились за минувшие сутки.



Всего на данный момент в республике вакцину от Covid-19 сделали 323 674 человека, в том числе 226 987 получили вторую прививку.