За сутки в Татарстане четыре ребенка пострадали в ДТП

Накануне в Татарстане в ДТП пострадали четыре ребенка, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В Казани вчера водитель Hyundai сбил 8-летнюю девочку, которая выехала на дорогу на самокате из-за припаркованных у обочины машин. Девочка получила травмы.

В поселке Джалиль водитель иномарки сбил 14-летнего парня, который перебегал дорогу в неположенном месте, а в селе Усады в Toyota врезался 9-летний мальчик на электровелосипеде. Его госпитализировали в ДРКБ.

Также в этот день в Челнах водитель Mitsubishi сбил на зебре 11-летнюю девочку.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей, постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге и контролировать их местонахождение.