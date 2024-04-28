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За сутки в Татарстане четыре ребенка пострадали в ДТП
Накануне в Татарстане в ДТП пострадали четыре ребенка, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В Казани вчера водитель Hyundai сбил 8-летнюю девочку, которая выехала на дорогу на самокате из-за припаркованных у обочины машин. Девочка получила травмы.
В поселке Джалиль водитель иномарки сбил 14-летнего парня, который перебегал дорогу в неположенном месте, а в селе Усады в Toyota врезался 9-летний мальчик на электровелосипеде. Его госпитализировали в ДРКБ.
Также в этот день в Челнах водитель Mitsubishi сбил на зебре 11-летнюю девочку.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей, постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге и контролировать их местонахождение.
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