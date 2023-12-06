За сутки в Татарстане автоинспекторы задержали 16 нетрезвых водителей

Накануне в Татарстане автоинспекторы задержали 16 водителей с признаками опьянения. Двое из них повторно сели за руль пьяными, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ГИБДД напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если водитель попадется с этим нарушением повторно, его могут лишить свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция просит татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.

Направить информацию можно и в телеграм-каналы районов республики «Сообщи о пьяном водителе». В поисковой строке мессенджера «Telegram» введите слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.