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За сутки в Татарстане автоинспекторы задержали 16 нетрезвых водителей
Накануне в Татарстане автоинспекторы задержали 16 водителей с признаками опьянения. Двое из них повторно сели за руль пьяными, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ГИБДД напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Если водитель попадется с этим нарушением повторно, его могут лишить свободы на срок до двух лет.
Госавтоинспекция просит татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.
Направить информацию можно и в телеграм-каналы районов республики «Сообщи о пьяном водителе». В поисковой строке мессенджера «Telegram» введите слово «ГИБДД» и далее название соответствующего района.
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