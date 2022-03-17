За сутки в Россию из Донбасса и с Украины прибыли 13 тыс. человек

За сутки в Россию из Донбасса и с Украины прибыло 13 тыс. человек, таким образом общее количество переселенцев выросло почти до 285 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно собеседнику агентства, более 61,5 тыс. переселенцев — это дети. Отмечается, что свыше 248 тыс. человек были эвакуированы с 18 февраля из Донбасса. Около 48 тыс. граждан РФ, Украины и других стран покинули Украину через пункты пропусков Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

В 32 российских регионах развернуто около 300 пунктов временного размещения, где находятся 19 тыс. человек. Остальные переселенцы не обращались за помощью в размещении — они отправились к родственникам или знакомым.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.