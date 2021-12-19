За сутки в России выявлено 27 967 случаев Covid-19

За прошедший день в России зарегистрировано 27 967 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2250 (8,1%) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Больше всего новых случаев приходится на Москву — 3013, Санкт-Петербург — 1955, а также Московскую область — 1825. Минимум обнаружен в Ненецком автономном округе — восемь, Еврейской автономной области — 34 и Магаданской области — 30. На Чукотке не подтвердилось ни одного.

За день скончались 1023 человека, выздоровели 32 655.

За время пандемии в России зарегистрировано более 10 млн случаев коронавируса, умерли более 297 тыс. человек.