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Происшествия 14 июня 2025 10:31

За сутки в России потушили 42 природных пожара

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За минувшие сутки лесопожарные службы потушили 42 природных пожара на территории России, сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 20 661 гектар», – говорится в сообщении.

В тушении было задействовано 2 650 человек, 384 единицы техники и 30 воздушных судов.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае и Бурятии.

#природные пожары
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