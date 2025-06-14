За сутки в России потушили 42 природных пожара

За минувшие сутки лесопожарные службы потушили 42 природных пожара на территории России, сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 20 661 гектар», – говорится в сообщении.

В тушении было задействовано 2 650 человек, 384 единицы техники и 30 воздушных судов.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае и Бурятии.