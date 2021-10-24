За сутки в России более 35 тыс. человек заболели коронавирусом

За последние сутки в России выявили более 35 тыс. случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

«Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 35 660 в 85 регионах, в том числе выявлено 3 143 (8,8%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.

При этом накануне был установлен антирекорд за все время пандемии — более 37,1 тыс. случаев. Уже шестой день подряд количество летальных исходов от Covid-19 превышает тысячу человек.

По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире приближается к 250 млн, жертвами инфекции стали почти 5 млн человек. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Вакцинация от коронавируса остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных Covid-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в стационарах — не прошедшие вакцинацию.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации Президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.