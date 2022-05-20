За сутки в РФ эвакуировано более 17,7 тыс. человек из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины

Из опасных районов ДНР и ЛНР, украинских территорий, подконтрольных киевскому режиму, Минобороны РФ за сутки эвакуировало почти 17,7 тыс. человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

«<...> на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок», — доложил генерал-полковник.

По его словам, с начала спецоперации были выведены более 1,3 млн человек, включая более 230 тыс. детей.

Российскую границу пересекли 185 369 единиц личного автотранспорта, из них 3 007 — за прошедшие сутки.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.