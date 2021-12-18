За сутки в Республике Татарстан выявили 86 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них три завозных, а остальные — контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Сорок один человек госпитализирован, 83 получают лечение на дому», — пояснили в ведомстве.

В Казани зарегистрировано 25 случаев заражения, в Набережных Челнах заболели 18 человек, в Нижнекамском районе — 8 человек, в Нурлатском — 7, в Альметьевском — 5, в Чистопольском — 4, в Актанышском, Елабужском, Лениногорском, Менделеевском, Муслюмовском, Тукаевском — 2, в Азнакаевском, Алексеевском, Заинском, Мензелинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском — 1.

Таким образом, 18 декабря в Республике Татарстане зарегистрировано 41 474 случая Covid-19. За весь период выздоровело 34 538 человек, в том числе 224 за минувшие сутки.

Всего получили вакцину 2 257 397 человек (прирост 5 785), из них 1 858 214 сделали вторую прививку.