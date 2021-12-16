За сутки в мире более 736 тысяч человек заболели Covid-19

Более 736 тысяч случаев Covid-19 было выявлено за сутки во всем мире. Скончались от коронавирусной инфекции порядка 9 тысяч человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 272 млн.

Наибольший прирост числа заболевших зарегистрирован в США, там за сутки коронавирусом заболели более 128 тысяч человек, умерло 1800. К слову в США рейтинг десятков стран с самой сложной обстановкой с коронавирусом.

Россия находится на пятом месте, за сутки было выявлено 28 363 случаев Covid-19. В Турции коронавирусом заразились более 19 тысяч человек, во Франции – 65 713, в Германии суточный прирост заболевших составил 56 677 человек.