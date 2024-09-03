За сутки в Казани сбили двоих подростков-нарушителей ПДД

Накануне в Казани произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, на крытой парковке ТЦ «KazanMall» 33-летний водитель Citroen совершил наезд на 15-летнего мальчика, который внезапно выбежал перед машиной. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели подростка.

Следующее ДТП произошло на улице Абсалямова, где под колеса BMW попал 15-летний велосипедист, который выехал на проезжую часть. В результате ДТП подростка увезли в больницу.

«Сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований», – добавили в ведомстве.