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За сутки в Казани сбили двоих подростков-нарушителей ПДД
Накануне в Казани произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Так, на крытой парковке ТЦ «KazanMall» 33-летний водитель Citroen совершил наезд на 15-летнего мальчика, который внезапно выбежал перед машиной. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели подростка.
Следующее ДТП произошло на улице Абсалямова, где под колеса BMW попал 15-летний велосипедист, который выехал на проезжую часть. В результате ДТП подростка увезли в больницу.
«Сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований», – добавили в ведомстве.
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